Картинки дня: 12 сентября 2019 года, четверг

Световая инсталляция Tribute in Light в Нью-Йорке в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года
7. Из-за смога в Куала-Лумпуре учиться приходится в масках
Утренняя зарядка на вершине холма в Кабуле
Кубок Бразилии по футболу 2019 разыграют «Интернасьонал» и «Атлетико Паранаэнс»
Чарли Ханнэм, снявшийся в «Подлинной истории банды Келли», прибыл на мировую премьеру фильма на Международном кинофестивале в Торонто
Весенняя коллекция на Неделе моды в Нью-Йорке
8. Женщины возложили цветы в память о туристах, погибших от рук террориста на пляже в тунисском Сусе в 2015 году
На случай извержения вулкана Котопахи в Эквадоре проводятся учения по эвакуации
9. В китайском Ханчжоу из ступеней ракеты Long March 2F, запустившей пилотируемый корабль в 2016 году, построят ресторан