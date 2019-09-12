Фотогалереи
Картинки дня: 12 сентября 2019 года, четверг

Световая инсталляция Tribute in Light в Нью-Йорке в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года

7. Из-за смога в Куала-Лумпуре учиться приходится в масках

Утренняя зарядка на вершине холма в Кабуле

Кубок Бразилии по футболу 2019 разыграют «Интернасьонал» и «Атлетико Паранаэнс»

Чарли Ханнэм, снявшийся в «Подлинной истории банды Келли», прибыл на мировую премьеру фильма на Международном кинофестивале в Торонто

Весенняя коллекция на Неделе моды в Нью-Йорке

8. Женщины возложили цветы в память о туристах, погибших от рук террориста на пляже в тунисском Сусе в 2015 году

На случай извержения вулкана Котопахи в Эквадоре проводятся учения по эвакуации

9. В китайском Ханчжоу из ступеней ракеты Long March 2F, запустившей пилотируемый корабль в 2016 году, построят ресторан
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Власти Донецка: В ДНР предотвратили взрыв на железной дороге
Пользователи «Вконтакте» больше не смогут размещать пиратские книги
Большинство работодателей против сокращения рабочей недели
Несколько взрывов произошло на складе боеприпасов на Кипре
Путин поздравил дирижера Спивакова с 75-летним юбилеем
Послание в бутылке спасло жизнь трем туристам
В Гидрометцентре предупредили россиян о резком похолодании
МИД РФ: в современных условиях существует риск начала ядерной войны