Картинки дня: 13 сентября 2019 года, пятница

Этот вид самолета пролетающего на фоне полной Луны был снят сегодня ночью над лондонским аэропортом Хитроу
Неделя моды в Нью-Йорке закрылась ярким показом Marc Jacobs
В Китае отмечают Фестиваль Луны или по другому Праздник середины осени
В Бразилии продолжают бушевать сильные лесные пожары
Ангела Меркель посетила международный автосалон во Франкфурте
Память жертв терактов 11 сентября 2001 года почтили в Соединенных Штатах. На месте разрушенных башен-близнецов зажглись два столба света, повторяющие их очертания
Десятки человек получили ранения в результате давки во время прощания с бывшим президентом Зимбабве Робертом Мугабе
Лидеры России и Израиля Владимир Путин и Беньямин Нетаньяху обсудили в Сочи вопрос сирийского урегулирования
Двенадцать человек получили легкие ранения при взрывах на складе боеприпасов на севере Кипра