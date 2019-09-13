Картинки дня: 13 сентября 2019 года, пятница

Этот вид самолета пролетающего на фоне полной Луны был снят сегодня ночью над лондонским аэропортом Хитроу

Неделя моды в Нью-Йорке закрылась ярким показом Marc Jacobs

В Китае отмечают Фестиваль Луны или по другому Праздник середины осени

В Бразилии продолжают бушевать сильные лесные пожары

Ангела Меркель посетила международный автосалон во Франкфурте

Память жертв терактов 11 сентября 2001 года почтили в Соединенных Штатах. На месте разрушенных башен-близнецов зажглись два столба света, повторяющие их очертания

Десятки человек получили ранения в результате давки во время прощания с бывшим президентом Зимбабве Робертом Мугабе

Лидеры России и Израиля Владимир Путин и Беньямин Нетаньяху обсудили в Сочи вопрос сирийского урегулирования

Двенадцать человек получили легкие ранения при взрывах на складе боеприпасов на севере Кипра