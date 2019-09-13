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Картинки дня: 13 сентября 2019 года, пятница

Этот вид самолета пролетающего на фоне полной Луны был снят сегодня ночью над лондонским аэропортом Хитроу

Неделя моды в Нью-Йорке закрылась ярким показом Marc Jacobs

В Китае отмечают Фестиваль Луны или по другому Праздник середины осени

В Бразилии продолжают бушевать сильные лесные пожары

Ангела Меркель посетила международный автосалон во Франкфурте

Память жертв терактов 11 сентября 2001 года почтили в Соединенных Штатах. На месте разрушенных башен-близнецов зажглись два столба света, повторяющие их очертания

Десятки человек получили ранения в результате давки во время прощания с бывшим президентом Зимбабве Робертом Мугабе

Лидеры России и Израиля Владимир Путин и Беньямин Нетаньяху обсудили в Сочи вопрос сирийского урегулирования

Двенадцать человек получили легкие ранения при взрывах на складе боеприпасов на севере Кипра
Новости 24
По предложению Зеленского Рада досрочно прекратила полномочия ЦИК Украины
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Россияне смогут узаконить земли, находящиеся в пользовании более 15 лет
Экс-депутат Рады заявил, что "Нафтогаз" в шоке от угрозы потери транзита
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Евросоюз хочет обложить энергетику новыми налогами
Нидерланды отказались называть статус Цемаха по делу о крушении MH17
ФСБ потребовала заблокировать два почтовых онлайн-сервиса
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На месте взорванного 20 лет назад дома в Москве прошла акция памяти
В России самозанятые из четырех регионов заработали больше 19 миллиардов рублей
В России близится к выполнению план по регистрации самозанятых в 2019 году
В погранслужбе назвали самые популярные страны, куда чаще всего выезжают россияне
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Погода в Москве на 13 сентября 2019 года: возможен небольшой дождь
Повышение МРОТ затронет 3,2 млн россиян
В России на обновление городского транспорта направят 340 миллиардов рублей
При взрыве на юго-востоке Турции погибли четыре человека
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