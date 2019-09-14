Картинки дня: 14 сентября 2019 года, суббота

В Штутгарте (Германия) представили прототип электрического воздушного такси, которое взлетает и приземляется вертикально.

Сербский болельщик на трибуне во время матча Сербия против Чехии на Чемпионате мира ФИБА в Пекине.

Парапланы над холмами Саут-Даунс близ Льюиса, Великобритания.

Фонарь с изображением китайской богини Чанъэ на Всемирном садоводческом на фестивале середины осени в Куньмине, провинция Юньнань, Китай.

Болельщики занимают места на стадионе «Артемио» во Флоренции перед футбольным матчем «А-Фиорентина» против «Ювентуса»

Модный показ во время Лондонской Недели моды.

Дым от пожара на нефтяном месторождении Aramco в Саудовской Аравии.

Митинг борцов за экологию во время Франкфуртского автосалона в Германии.

Люди пробираются через затопленную улицу после проливных дождей в Ориуэле, Испания.