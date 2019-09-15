Фотогалереи
Картинки дня: 15 сентября 2019 года, воскресенье

Полнолуние в делом квартале Кэнэри-Уорф в Лондоне

Бейсболисты «Детройт Тайгерс» Джон Хикс и Ронни Родригес празднуют победу над «Балтимор Ориолс»

В Кашмире сохраняется нестабильная политическая обстановка после решения правительства Индии упразднить особый статус штата

Страшное рассечение не помешало британскому тяжеловесу Тайсону Фьюри победить боксера из Швеции Отто Валлина

Обряд изгнания джиннов из жительницы Занзибара

Восход солнца в Ларнаке, Кипр

Ежегодный фестиваль «Последняя ночь выпускных балов» в лондонском Гайд-парке

Антиправительственная демонстрация в Гонконге

Полумарафон в Минске
Новости 24
Трампу рекомендовали не делиться секретной информацией с британским оппозиционером Корбином
Донецкий МИД раскритиковал заявления Киева о статусе Донбасса
Папа Римский одобрил освобождение заключенных РФ и Украиной
ЕС может получать российский газ через Украину без контракта между Киевом и Москвой
Анкара сообщила о завершении второго этапа поставок систем С-400
Должность главы Киевской городской госадминистрации планируют упразднить
Умер Валерий Боковенко, постановщик сериала «Убойная сила»
Иран отверг обвинения США в причастности к атакам в Саудовской Аравии
Сборная Испания хочет натурализовать Ансу Фати
Врачи подключили Анастасию Заворотнюк к аппарату ИВЛ
В Германии заявили, что Запад просто хочет вытеснить Россию с рынка газа
Чемезов не исключил возможности ребрендинга самолета SuperJet 100