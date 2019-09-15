Картинки дня: 15 сентября 2019 года, воскресенье
Полнолуние в делом квартале Кэнэри-Уорф в Лондоне
Бейсболисты «Детройт Тайгерс» Джон Хикс и Ронни Родригес празднуют победу над «Балтимор Ориолс»
В Кашмире сохраняется нестабильная политическая обстановка после решения правительства Индии упразднить особый статус штата
Страшное рассечение не помешало британскому тяжеловесу Тайсону Фьюри победить боксера из Швеции Отто Валлина
Обряд изгнания джиннов из жительницы Занзибара
Восход солнца в Ларнаке, Кипр
Ежегодный фестиваль «Последняя ночь выпускных балов» в лондонском Гайд-парке
Антиправительственная демонстрация в Гонконге
Полумарафон в Минске