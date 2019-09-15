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Восьмой Елисаветинский крестный ход состоялся в Московской области

Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru

Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru

Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru

Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru

Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru

Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru

Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru

Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru

Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru

Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru

Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru

Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru

Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru

Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru

Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru

Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru

Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru

Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru

Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru

Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru

Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru

Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru

Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru

Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru

Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru
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