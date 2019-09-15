Восьмой Елисаветинский крестный ход состоялся в Московской области

Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru
Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru
Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru
Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru
Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru
Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru
Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru
Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru
Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru
Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru
Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru
Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru
Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru
Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru
Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru
Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru
Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru
Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru
Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru
Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru
Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru
Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru
Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru
Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru
Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru