Восьмой Елисаветинский крестный ход состоялся в Московской области

Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru

Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru

Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru

Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru

Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru

Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru

Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru

Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru

Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru

Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru

Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru

Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru

Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru

Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru

Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru

Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru

Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru

Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru

Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru

Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru

Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru

Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru

Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru

Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru

Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Подробности - в фоторепортаже на сайте kp.ru