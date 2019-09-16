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Картинки дня: 16 сентября 2019 года, понедельник

Всемирные соревнования по серфингу World Surfing Games-Миядзаки в Японии.

Художник Энтони Гормли позирует между фигурами под названием "Потерянный горизонт I" в Королевской академии искусств в Лондоне.

Горят джунгли Амазонки в Бразилии.

Фейерверк в честь Дня независимости Мексики.

Кэтрин Бернс позирует с наградой Эмми за выдающуюся хореографию.

Шахтер на алмазной шахте Куллинан, недалеко от Претории, Южная Африка.

Члены голландской королевской гвардии направляют во время стрельб на пляже Схевенинген.

Саудиты перед экраном с ценами на акции нефтяных компаний после пожаров на заводе Saudi Aramco в Абкаике.

Мужчина пробирается через затопленную улицу после проливных дождей недалеко от Аликанте, Испания.
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