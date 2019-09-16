Картинки дня: 16 сентября 2019 года, понедельник
Всемирные соревнования по серфингу World Surfing Games-Миядзаки в Японии.
Художник Энтони Гормли позирует между фигурами под названием "Потерянный горизонт I" в Королевской академии искусств в Лондоне.
Горят джунгли Амазонки в Бразилии.
Фейерверк в честь Дня независимости Мексики.
Кэтрин Бернс позирует с наградой Эмми за выдающуюся хореографию.
Шахтер на алмазной шахте Куллинан, недалеко от Претории, Южная Африка.
Члены голландской королевской гвардии направляют во время стрельб на пляже Схевенинген.
Саудиты перед экраном с ценами на акции нефтяных компаний после пожаров на заводе Saudi Aramco в Абкаике.
Мужчина пробирается через затопленную улицу после проливных дождей недалеко от Аликанте, Испания.
Пилоты о первом международном полете российского самолета МС-21: «В голосе диспетчеров чувствовалась гордость»