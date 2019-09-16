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Картинки дня: 16 сентября 2019 года, понедельник

В Харькове на площади Свободы прошел марш ЛГБТ, на который напали радикально настроенные граждане

В Мексике отметили 209 годовщину независимости от Испании

В Германии байкеры мотоклуба Hell's Angels провели протестную акцию против запрета носить им свою символику

Бразилия продолжает бороться с масштабными лесными пожарами

Полиция Гонконга применила для разгона демонстрантов в центре города слезоточивый газ, водометы и резиновые пули

Лидеры России, Турции и Ирана встретились на саммите по Сирии в Анкаре

«Лос-Анджелес Гэлакси» на своем поле обыграл «Спортинг» в матче регулярного чемпионата МЛС. Встреча завершилась со счетом 7:2. Три гола записал на свой счет форвард хозяев Златан Ибрагимович

Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы

В Праге приняли решение о переносе памятника маршалу Советского Союза - освободителю Праги от фашистов, почётному гражданину Праги Ивану Коневу из центра города
Новости 24
Песков сообщил, что Россия не планирует совместную с Ираном и Турцией совместная операция по ликвидации террористов
В России изменили правила выхода в отпуск
Путин предложил помощь пострадавшей от атак на НПЗ Саудовской Аравии
На Украине расстреляли бывшего ополченца ДНР
Кокорин и Мамаев выйдут на свободу 17 сентября
В Германии приготовили шницель, размером в 70 квадратных метров
На трехстороннем саммите в Турции не обсуждали атаку на НПЗ в Саудовской Аравии
Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей: В правительстве утвердили правила выплат на погашение ипотеки
В США полицейские застрелили вооруженного мужчину возле школы
В МИД России считают, что позиция администрации США повышает риски ядерного конфликта
Врачи не смогли спасти россиянина, сорвавшегося с парашюта в Турции
Путин: Уровень насилия в Сирии удалось снизить совместными усилиями России, Турции и Ирана
США планирует выделить Украине 141 миллион долларов «на безопасность»
Бывшего хоккеиста Игоря Мусатова арестовали за аферу с криптовалютой
Власти Крыма рассматривают возможность переименования республики в Тавриду
Маленький слоненок спас утопающего мужчину из реки
В Грузии не поддержали введение новых санкций в отношении России
Путин Пригласил Эрдогана на энергетическую неделю в Москву
МИД Ирана отверг обведения в атаке на НПЗ Саудовской Аравии
Спасателей в Италии будут судить за гибель 200 мигрантов при кораблекрушении
Bloomberg : Нефтезавод в Саудовской Аравии атаковали с помощью иранских беспилотников
Первая в России инжиринговая конференция прошла в Самарской области
Телеканал «112 Украина» могут лишить лицензии и отключить