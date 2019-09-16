Картинки дня: 16 сентября 2019 года, понедельник

В Харькове на площади Свободы прошел марш ЛГБТ, на который напали радикально настроенные граждане

В Мексике отметили 209 годовщину независимости от Испании

В Германии байкеры мотоклуба Hell's Angels провели протестную акцию против запрета носить им свою символику

Бразилия продолжает бороться с масштабными лесными пожарами

Полиция Гонконга применила для разгона демонстрантов в центре города слезоточивый газ, водометы и резиновые пули

Лидеры России, Турции и Ирана встретились на саммите по Сирии в Анкаре

«Лос-Анджелес Гэлакси» на своем поле обыграл «Спортинг» в матче регулярного чемпионата МЛС. Встреча завершилась со счетом 7:2. Три гола записал на свой счет форвард хозяев Златан Ибрагимович

Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы

В Праге приняли решение о переносе памятника маршалу Советского Союза - освободителю Праги от фашистов, почётному гражданину Праги Ивану Коневу из центра города