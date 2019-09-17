Картинки дня: 17 сентября 2019 года, вторник

В метро Гонконга восемь человек пострадали при сходе поезда с рельсов

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также брат форварда Кирилл покинули исправительную колонию общего режима № 4 города Алексеевка Белгородской области по условно-досрочному освобождению

В Чили веганы устроили акцию против употребеления в пищу животных

В Лондоне начала свою работу Неделя высокой моды

Сильные ливни на юго-востоке Испании привели к наводнениям

Власти бразильского штата Пара на севере страны обратились к военным за помощью в тушении лесного пожара в одной из самых популярных среди туристов природоохранных зон региона Алтер-ду-Шау

Дмитрий Медведев и его китайский коллега, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян вместе с женами посетили музей-заповедник в Павловске

Лидеры России, Турции и Ирана встретились на саммите по Сирии в Анкаре

Цена на нефть марки Brent поднялась на 18,9% на фоне атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии