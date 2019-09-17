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Картинки дня: 17 сентября 2019 года, вторник

В метро Гонконга восемь человек пострадали при сходе поезда с рельсов

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также брат форварда Кирилл покинули исправительную колонию общего режима № 4 города Алексеевка Белгородской области по условно-досрочному освобождению

В Чили веганы устроили акцию против употребеления в пищу животных

В Лондоне начала свою работу Неделя высокой моды

Сильные ливни на юго-востоке Испании привели к наводнениям

Власти бразильского штата Пара на севере страны обратились к военным за помощью в тушении лесного пожара в одной из самых популярных среди туристов природоохранных зон региона Алтер-ду-Шау

Дмитрий Медведев и его китайский коллега, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян вместе с женами посетили музей-заповедник в Павловске

Лидеры России, Турции и Ирана встретились на саммите по Сирии в Анкаре

Цена на нефть марки Brent поднялась на 18,9% на фоне атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии
Новости 24
Анатолий Артамонов: «Каждый муниципалитет должен иметь площадку для сбора мусора»
Космонавт рассказал об отказе коллектора двигателя при возвращении «Союза МС-11» с МКС
Путин поручил оказать помощь пострадавшим от паводков до наступления холодов
Спортивный врач: Кокорин и Мамаев не могли так быстро растерять свои навыки
В МИД России вызвали временного поверенного в делах КНДР из-за нападения на пограничников в Японском море
Киевский суд арестовал один из главных активов Порошенко
Дерипаска подал в суд на The Telegraph, The Daily Times и The Nation из-за персональных американских санкций
Анатолий Артамонов призвал калужан поддержать природоохранные акции в честь Дня чистоты
Госдума приняла в первом чтении законопроект о единой базе данных россиян
Путин: Пересмотр итогов Второй мировой войны недопустим
«Отдых нужен даже роботам»: Робот Федор ответил на обвинения в усталости
Губернатор Тюменской области Александр Моор: «Нам не стыдно предложить свою сельхозпродукцию российскому и зарубежному потребителю»
В Японском море браконьеры ранили троих российских пограничников
В Болгарии суд снял ограничение для продолжения "Турецкого потока"
В Госдуме в первом чтении приняли законопроекты об электронных трудовых книжках
Путин: «Мы считаем Израиль русскоязычным государством»
Рубль дешевеет к доллару и евро
США планируют создать истребители на замену F-22 и F-35 за пять лет
Россия и Китай начнут сотрудничать в освоении Луны
Законопроект о домашнем насилии внесут в Госдуму до конца октября
В Москве на Проспекте Вернандского перекрыто движение из-за ДТП
Песков: Путин в курсе резонансных дел
Эстонский лидер заявила о желании выстраивать отношения с РФ без посредников
В Госдуме сравнили идею альтернативного курения в самолетах с вейпингом
Колокольцев обсудит с вьетнамским коллегой вопросы безопасности российских туристов
Минфин намерен перейти на новую систему накопительных пенсий с 2021 года
Житель Китая клонировал своего кота за $35 тыс
Сноуден рассказал, что помогает ему сохранять анонимность в России