Картинки дня: 17 сентября 2019 года, вторник

В метро Гонконга восемь человек пострадали при сходе поезда с рельсов
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также брат форварда Кирилл покинули исправительную колонию общего режима № 4 города Алексеевка Белгородской области по условно-досрочному освобождению
В Чили веганы устроили акцию против употребеления в пищу животных
В Лондоне начала свою работу Неделя высокой моды
Сильные ливни на юго-востоке Испании привели к наводнениям
Власти бразильского штата Пара на севере страны обратились к военным за помощью в тушении лесного пожара в одной из самых популярных среди туристов природоохранных зон региона Алтер-ду-Шау
Дмитрий Медведев и его китайский коллега, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян вместе с женами посетили музей-заповедник в Павловске
Лидеры России, Турции и Ирана встретились на саммите по Сирии в Анкаре
Цена на нефть марки Brent поднялась на 18,9% на фоне атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии