Картинки дня: 18 сентября 2019 года, среда

Письмо о принятии Гарри Поттера в Хогвартс из фильма "Гарри Поттер и Философский камень" выставлено на аукцион сувениров в Лондоне.
Рождение ребенка через кесарево сечение в родовом отделении в больнице Escuela в Тегусигальпе.
Танцующая маска с лицом ангела, одним из доколумбовых артефактов, представлена прессе в аукционном доме Drouot в Париже.
Работники зоопарка возлагают цветы к статуе панды Чжуан Чжуан, которая умерла в возрасте 19 лет в зоопарке Чиангмая, Таиланд.
Лазерное световое шоу играет с вершины небоскребов Marina Bay Sands в Сингапуре.
Ветряная электростанция Ерстед у берегов Блэкпул, Великобритания.
В Глазго, Великобритания, болельщики устроили стену памяти в честь умершего бывшего игрока «Рейнджерс» Фернандо Риксен.
Водитель такси и его жена возносят молитвы перед своим авто во время фестиваль индуистского божества архитектуры и техники, в Калькутте, Индия.
Сотрудники полиции стоят возле автомобиля, который врезался в вестибюль Trump Plaza в Нью-Рошель, штат Нью-Йорк, США.