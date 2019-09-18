Картинки дня: 18 сентября 2019 года, среда

Организационный комитет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине представил официальный талисман соревнований. Им стала панда Бин Двэнь Двэнь
В Лондоне завершилась Неделя высокой моды
Сергей Собянин поздравил депутатов Мосгордумы со вступлением в должность
Саудовская Аравия сумела полностью восстановить поставки нефти до прежнего уровня, который был до атак на нефтяные объекты страны
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер Spectrum of the Seas
Националистическая партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху не получит лидерства на парламентских выборах
Владимир Путин осмотрел выставку проектов Агентства стратегических инициатив
Умер голладский футболист, бывший игрок петербургского «Зенита» Фернандо Риксен. Последние годы Фернандо Риксен тяжело болел. В октябре 2013 года у футболиста был диагностирован боковой амиотрофический склероз
Дмитрий Медведев в Санкт-Петербурге встретился со своим китайским коллегой Ли Кэцяном. Это уже 24-ая встреча глав правительств России и Китая. Обсуждались вопросы укрепления двухстороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах