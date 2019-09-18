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Картинки дня: 18 сентября 2019 года, среда

Организационный комитет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине представил официальный талисман соревнований. Им стала панда Бин Двэнь Двэнь

В Лондоне завершилась Неделя высокой моды

Сергей Собянин поздравил депутатов Мосгордумы со вступлением в должность

Саудовская Аравия сумела полностью восстановить поставки нефти до прежнего уровня, который был до атак на нефтяные объекты страны

Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер Spectrum of the Seas

Националистическая партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху не получит лидерства на парламентских выборах

Владимир Путин осмотрел выставку проектов Агентства стратегических инициатив

Умер голладский футболист, бывший игрок петербургского «Зенита» Фернандо Риксен. Последние годы Фернандо Риксен тяжело болел. В октябре 2013 года у футболиста был диагностирован боковой амиотрофический склероз

Дмитрий Медведев в Санкт-Петербурге встретился со своим китайским коллегой Ли Кэцяном. Это уже 24-ая встреча глав правительств России и Китая. Обсуждались вопросы укрепления двухстороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах
Новости 24
CBC: Канадцы опасаются вмешательства в выборы со стороны России и Китая
Хуситы объявили о десятках целей в Саудовской Аравии
У «минера» моста в Киеве не обнаружили взрывчатку
США объявит о «существенных санкциях» против Ирана в течение 48 часов
Москвичи выстраиваются в очередь, чтобы постоять в одиночном пикете по «делу артиста Устинова»
Глава МИД Украины назвал размещение военных в Донбассе «идеальным вариантом»
По факту убийства полицейского в Москве возбуждено уголовное дело
В Киеве задержали мужчину, грозившегося взорвать мост через Днепр
В минобороны Саудовской Аравии сообщили, что НПЗ был атакован крылатыми ракетами
На станции метро «Боровицкая» в Москве погиб пассажир после падения на рельсы
В Киеве неизвестный грозится взорвать мост через Днепр
Глава МИД Украины заявил, что дал согласие на «формулу Штайнмайера»
Министр обороны США назвал Россию самым крупным вызовом в сфере безопасности
В Тюменской области построят инновационный завод по производству тампонажных смесей для нефтегазовой отрасли
Президент Ирана назвал атаку хуситов на НПЗ Саудовской Аравии предупреждением
В Кремле прокомментировали заявления Украинского МИД о «срыве» нормандского саммита
В Сегеже строят крытую хоккейную площадку
В случае провала минских соглашений Киев допускает введение миротворцев
Трамп назначил Роберта О’Брайена своим новым советником по нацбезопасности
В Совфеде планы Киева по «возвращению» Крыма назвали фантомными болями
Трамп поручил усилить санкции в отношении Ирана
Украина предложит РФ новый газовый контракт на десять лет
В Минпросвещения отказались отменять обязательный ЕГЭ по английскому из-за востребованности языка на рынке труда
Эксперт назвал основания для сокращения российских вложений в американский госдолг
«Это пахнет американщиной»: Геннадий Зюганов прокомментировал атаку на НПЗ в Саудовской Аравии