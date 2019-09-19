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Картинки дня: 19 сентября 2019 года, четверг

Игроки и болельщики в Глазго несут цветы и клубную атрибутику к стадиону в память о погибшем футболисте Фернандо Риксене, выступавшем несколько лет за "Рейнджерс". Так же Фернандо провел три сезона за "Зенит"

Житель Калифорнии умер от вейпинга. Он стал седьмой жертвой болезни, которая еще до конца не изучена. По версии врачей вейпы воздействуют на легкие, вызывает серьезные изменения в тканях

Брэд Питт в Голливуде представил новый фильм со своим участием "К звездам"

«Локомотив» одержал победу над немецким клубом «Байер» в матче перового тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, которая проходила в Леверкузене, завершилась со счетом 2:1

Демонстранты в Гонконге завершили очередной марш массовыми погромами

На Балтике военные водолазы провели учения

В Калифорнии бушуют лесные пожары

Число погибших в результате взрыва заминированной машины в городе Калат в провинции Забуль на юге Афганистана увеличилось до 12, более 60 получили ранения

После инцидента в Японском море российские пограничники задержали 161 браконьера из Северной Кореи, а также две рыболовные шхуны, орудия лова и уже добытые морские ресурсы
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