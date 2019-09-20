Картинки дня: 20 сентября 2019 года, пятница

В Берлине активисты экологического движения в день всемирной эко-забастовки провели пикет-перфоманс у Бранденбургских ворот, встав на кубы льда на виселице.

Генеральный директор Apple Тим Кук позирует с поклонниками у Apple Store на Пятой авеню в Нью-Йорке.

В Японии стартовал Кубик мира по регби. Чемпионат открылся матчем сборных Россия – Япония.

Медный петух со шпиля пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери стал экспонатом выставки "Revoir Notre-Dame de Paris" в рамках Дней европейского наследия 2019.

Начались восстановительные работы на поврежденном участке нефтяного объекта Saudi Aramco в Хурайсе, который подвергся атаке дронов.

Президент России Владимир Путин прибыл на полигон Донгуз для наблюдения за военными учениями «Центр-2019» в Оренбургской области.

На острове Борнео полыхают лесные пожары. Орангутанги вышли из джунглей к воде, спасаясь от дыма и огня.

Новый iPhone 11 Pro от Apple 20 сентября поступил в продажу в магазинах Apple Store.

Студенты гонконгского университета вышли на антиправительственный митинг с флагами США.