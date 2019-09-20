Фотогалереи
Картинки дня: 20 сентября 2019 года, пятница

В Берлине активисты экологического движения в день всемирной эко-забастовки провели пикет-перфоманс у Бранденбургских ворот, встав на кубы льда на виселице.

Генеральный директор Apple Тим Кук позирует с поклонниками у Apple Store на Пятой авеню в Нью-Йорке.

В Японии стартовал Кубик мира по регби. Чемпионат открылся матчем сборных Россия – Япония.

Медный петух со шпиля пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери стал экспонатом выставки "Revoir Notre-Dame de Paris" в рамках Дней европейского наследия 2019.

Начались восстановительные работы на поврежденном участке нефтяного объекта Saudi Aramco в Хурайсе, который подвергся атаке дронов.

Президент России Владимир Путин прибыл на полигон Донгуз для наблюдения за военными учениями «Центр-2019» в Оренбургской области.

На острове Борнео полыхают лесные пожары. Орангутанги вышли из джунглей к воде, спасаясь от дыма и огня.

Новый iPhone 11 Pro от Apple 20 сентября поступил в продажу в магазинах Apple Store.

Студенты гонконгского университета вышли на антиправительственный митинг с флагами США.
Новости 24
Стало известно, почему россияне предпочитают отечественные курорты Турции
Британский рэпер вынес на сцену муляж отрубленной головы Бориса Джонсона
Расстрелявшему коллег на «Рязанском проспекте» полицейскому грозит пожизненное заключение
Захарова назвала претензии Эстонии к СССР "юридически ничтожными"
Названа дата встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом
МИД Украины констатировал развал санкционного режима против России
Главный нарколог Минздрава об эпидемии болезней от вейпов в СМШ: «Это заставляет задуматься о запрете их в России»
Песков заявил, что у Путина не бывает полноценных выходных
Украина рассматривает возможность покупки российского газа
Пронесшему в самолет бомбу в мясорубке мужчине грозит пожизненный срок
Штурм Зоны 51 трансляция. У военной базы США в Неваде собирается толпа
Виктор Бут о первом с 2012 года свидании с семьей: «Еле узнал дочь»
Названы популярные направления на новогодние праздники у россиян