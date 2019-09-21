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Картинки дня: 21 сентября 2019 года, суббота

Американская певица, актриса и танцовщица Дженнифер Лопес покорила публику на Неделе моды в Милане ярким образом, эффектно закрыв показ Versace

В Москве На гребном канале в Крылатском состоялось Открытие фестиваля "Круг света "

За последние недели Индонезия направила тысячи специалистов для тушения пожаров после объявления чрезвычайной ситуации в шести провинциях на островах Суматра и Борнео

В Дагестане на берегу Каспийского моря прошли учения «Центр-2019», в рамках которых отрабатывались тактический морской десант, а также высадка и бой за морское побережье

Сотни людей приехали в окрестности американской военной базы "Зона 51" в Неваде , на которой, по некоторым данным, велись проекты, связанные с НЛО

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла японку Мисаки Дои и вышла в полуфинал турнира в Осаке

Компания Saudi Aramco показала последствия атаки дронов на завод по переработки нефти в Абкайке и Хурайсе

Президенты РФ и Киргизии Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков прибыли для наблюдения за активной фазой стратегических командно-штабных учений "Центр-2019" в Оренбургской области

Павел Устинов, осужденный на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа Александру Лягину на несанкционированной акции 3 августа, покинул СИЗО
Новости 24
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