Картинки дня: 22 сентября 2019 года, воскресенье

Миллионы пользователей Facebook откликнулись на событие «Штурм Зоны 51, однако у ворот секретной базы ВВС США, где якобы хранятся внеземные артефакты, собрались всего 40 человек

В Пекине прошла репетиция парада, по случаю 70-летия основания Китайской Народной Республики

80-летие первого комикса с Бэтменом празднуют по всему миру. Этот снимок сделан в мексиканской столице

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла уроженке Японии Наоми Осаке, посеннной под первым номером, со счётом 2:6, 3:6 в финале турнира WTA Toray Pan Pacific Open с призовым фондом $ 823 тыс., который проходил в Осаке

Крупнейший в мире фестиваль пива «Октоберфест» открылся в Мюнхене

В Париже шествие в защиту климата переросло в столкновения с полицией

По меньшей мере 52 человека получили травмы в результате серии землетрясений в Албании

Специалисты реставрационных мастерских строящегося Большого египетского музея у пирамид Гизы начали восстановление поврежденных позолоченных пластин саркофага фараона Тутанхамона

Тропический шторм "Лорена" оставил после себя сильные разрушения на тихоокеанском побережье Мексики