Картинки дня: 23 сентября 2019 года, понедельник

На Байконуре установили ракету «Союз-ФГ». Это будет последний раз, когда для пилотируемого полета используются ракеты этой модификации. С будущего года доставлять космонавтов на орбиту будут с помощью новых ракет «Союз-2.1а»

В рамках Недели моды в Милане Dolce&Gabbana представили коллекцию весна/лето 2020

Сильный шторм обрушился на карибский остров Тринидад

В Тегеране прошел военный парад в честь годовщины начала ирано-иракской войны

Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих в Гонконге. В ответ на это участники акции забросали полицейских кирпичами и «коктейлями Молотова»

Более 70 палестинцев получили ранения в результате столкновений с израильскими военными в секторе Газа

Меган Маркл и принц Гарри прилетели с визитом в Южную Африку. В Кейптауне они решили посетить Ньянгу, один из самых криминальных районов города

Старейшая в мире туристическая компания Thomas Cook прекратила все полёты, аннулировала туры и бронирования. Решение о прекращении деятельности было принято после нескольких месяцев переговоров с инвесторами и кредиторами

В столице состоялся седьмой Московский марафон. В этом году на забег официально зарегистрировались 33 тысячи участников из 85 стран. Это рекордный показатель за все время проведения соревнований