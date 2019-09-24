Картинки дня: 24 сентября 2019 года, вторник

Государственная комиссия утвердила новый экипаж длительной экспедиции на Международную космическую станцию, который отправится 25 сентября на орбиту с космодрома Байконур на пилотируемом корабле Союз МС-15
Показ Dior состоялся на Неделе высокой моды в Париже
Сборная России по регби уступила команде Самоа на Кубке мира
Под Львовом начались международные военные учения Rapid Trident-2018 («Быстрый Тризуб-2018», с участием военных НАТО
Лесные пожары в Боливии сожгли два миллиона гектаров лесов и пастбищ
В Москве сегодня проходит финальный день фестиваля "Круг света"
В ходе протестов против этнической и расовой дискриминации в Индонезии погибли по меньшей мере 20 человек
Меган Маркл и принц Гарри продолжают свой тур по Южной Африке
Проливные дожди в Англии спровоцировали наводнения