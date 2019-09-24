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Картинки дня: 24 сентября 2019 года, вторник

Государственная комиссия утвердила новый экипаж длительной экспедиции на Международную космическую станцию, который отправится 25 сентября на орбиту с космодрома Байконур на пилотируемом корабле Союз МС-15

Показ Dior состоялся на Неделе высокой моды в Париже

Сборная России по регби уступила команде Самоа на Кубке мира

Под Львовом начались международные военные учения Rapid Trident-2018 («Быстрый Тризуб-2018», с участием военных НАТО

Лесные пожары в Боливии сожгли два миллиона гектаров лесов и пастбищ

В Москве сегодня проходит финальный день фестиваля "Круг света"

В ходе протестов против этнической и расовой дискриминации в Индонезии погибли по меньшей мере 20 человек

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Проливные дожди в Англии спровоцировали наводнения
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МИД Ирана об обвинениях в атаке на НПЗ: США не может поверить, что йеменцы обошли американские ПВО
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В Германии разразился скандал из-за выданных жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортами виз