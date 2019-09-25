Фотогалереи
Картинки дня: 25 сентября 2019 года, среда

В Индии готовятся к предстоящему празднику Навратри, во время которого поклоняются индуистской богине Дурге.

Британский принц Гарри и его жена Меган, герцогиня Сассекс вместе с сыном Арчи встретились с архиепископом Десмонда Туту в Кейптауне, Южная Африка.

В городе Коломбо, Шри-Ланка, началось наводнение после продолжительных дождей.

В Кремле прошла встреча Президента России Владимира Путина и президент Венесуэлы Николаса Мадуро.

Члены экипажа Международной космической станции: Хаззаа Али Альмансури из Объединенных Арабских Эмиратов, Олег Скрипочка из России и Джессика Меир из США отпраляются на предстартовую подготовку на космодроме Байконур.

В Париже проходит неделя высокой моды на открытом воздухе, под дождем. Показ коллекции одежды модного дома Lanvin.

В турецком городе Адане произошел теракт – был взорван полицейский автобус.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

В Пакистане в районе Джатлан 25 сентября произошло землетрясение.
Новости 24
Биологи: Галки передают сородичам специальные сигналы об опасных людях
Врачи предрекли женщине ослепление из-за фобии к овощам и фруктам
В Минздраве назвали продукты для укрепления иммунитета осенью
На нацпроект «Безопасные и качественные дороги» в Алтайском крае направлено 6 млрд рублей
МИД КНР: Пекин не намерен играть с Вашингтоном в «игру престолов»
Яндекс.Переводчик научился переводить разговор в режиме диалога
Врачи назвали продукты для нормализации давления
Путин: Россия поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы
Состоялась премьера мюзикла «Первое свидание», где зрители были с актерами на одной сцене
На юге Турции взорвался автобус
В Госдуме выступили с инициативой запретить гражданам РФ участвовать в лотерее грин-карт
В Самарской области за транспортным потоком будет следить уникальная для России информационная система NETVISION Traffic
Автоэксперт оценил идею о снижении допустимого порога превышения скорости
В Индии истребитель МиГ-21 разбился сразу после взлета