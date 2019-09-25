Картинки дня: 25 сентября 2019 года, среда

В Индии готовятся к предстоящему празднику Навратри, во время которого поклоняются индуистской богине Дурге.
Британский принц Гарри и его жена Меган, герцогиня Сассекс вместе с сыном Арчи встретились с архиепископом Десмонда Туту в Кейптауне, Южная Африка.
В городе Коломбо, Шри-Ланка, началось наводнение после продолжительных дождей.
В Кремле прошла встреча Президента России Владимира Путина и президент Венесуэлы Николаса Мадуро.
Члены экипажа Международной космической станции: Хаззаа Али Альмансури из Объединенных Арабских Эмиратов, Олег Скрипочка из России и Джессика Меир из США отпраляются на предстартовую подготовку на космодроме Байконур.
В Париже проходит неделя высокой моды на открытом воздухе, под дождем. Показ коллекции одежды модного дома Lanvin.
В турецком городе Адане произошел теракт – был взорван полицейский автобус.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
В Пакистане в районе Джатлан 25 сентября произошло землетрясение.