Картинки дня: 26 сентября 2019 года, четверг

На 87-м году жизни скончался экс-президент Франции Жак Ширак.
Участники антиправительственного протеста топчат фотографии прокитайского законодателя Джуниуса Хо в Гонконге.
Принц Гарри, герцог Сассекс, во время тура по Африке помогает школьнику посадить дерево в Национальном парке Чобе в Ботсване.
Лягушка в капле дождя на листе лотоса после ливня в пруду в Лалитпуре, Непал.
Бейсджампер прыгает с одного из небоскребов города Куала-Лумпура во время международных соревнований в Малайзии.
Модель представляет творение индийского дизайнера Маниша Ароры на Неделе моды в Париже.
Президент США Дональд Трамп пожимает руку президенту Украины Владимиру Зеленскому во время двусторонней встречи на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Флаги Китайской народной республики – в каждом окне здания университета в Шэньяне в преддверии 70-летия основания КНР.
В порту города Тромсе, Норвегия борются с пожаром на российском траулере "Бухта Наездник" Мурманского тралового флота, загоревшемся 25 сентября.