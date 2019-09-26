Картинки дня: 26 сентября 2019 года, четверг

На 87-м году жизни скончался экс-президент Франции Жак Ширак.

Участники антиправительственного протеста топчат фотографии прокитайского законодателя Джуниуса Хо в Гонконге.

Принц Гарри, герцог Сассекс, во время тура по Африке помогает школьнику посадить дерево в Национальном парке Чобе в Ботсване.

Лягушка в капле дождя на листе лотоса после ливня в пруду в Лалитпуре, Непал.

Бейсджампер прыгает с одного из небоскребов города Куала-Лумпура во время международных соревнований в Малайзии.

Модель представляет творение индийского дизайнера Маниша Ароры на Неделе моды в Париже.

Президент США Дональд Трамп пожимает руку президенту Украины Владимиру Зеленскому во время двусторонней встречи на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Флаги Китайской народной республики – в каждом окне здания университета в Шэньяне в преддверии 70-летия основания КНР.

В порту города Тромсе, Норвегия борются с пожаром на российском траулере "Бухта Наездник" Мурманского тралового флота, загоревшемся 25 сентября.