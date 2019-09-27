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Картинки дня: 27 сентября 2019 года, пятница

В порту города Тромсе на севере Норвегии российский рыболовный траулер, на котором произошел пожар, затонул

В Париже продолжает свою работу Неделя высокой моды

Натали Портман в Лос-Анджелесе презентовала новый фильм со своим участием - «Бледная синяя точка»

В Бразилии, которой принадлежат 60% амазонской сельвы, пламя превратило в золу более 1,8 миллонов гектара леса. Семь из 26 штатов ввели чрезвычайное положение

Принц Гарри посетил Ботсвану в рамках визита в Африку

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон пообщался с фанатами в Сочи накануне российского этапа Гран-при Формулы-1

В Монте-Карло состоялся благотворительный гала-ужин Monte-Carlo Gala for the Global Ocean. Среди гостей блистала певица Гвен Стефани

В столице Мексики студенты устроили беспорядки. Они требуют расследования дела пятилетней давности Тогда пропали 43 участника студенческой демонстрации

20 человек погибли и 100 пострадали при землетрясении в Индонезии у берегов острова Амбон
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Порошенко не явился на допрос по делу об инциденте в Керченском проливе
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Глава Тюменской области Александр Моор: «Программа «Агростартап» - эффективный инструмент развития малого бизнеса»
Опубликовано видео первого полета беспилотника «Охотник» с истребителем Су-57
Бывший замгенсека ООН прокомментировал возможность переноса Генассамблеи из США
В Кремле рассчитывают на возобновление авиасообщения с Грузией
«Я так много плакала»: жители Стамбула рассказал о землетрясении в городе
Подтверждать стаж бумажными документами с 2020 года будет не нужно
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В МИД Киргизии вызвали российского дипломата после высказывания Андрея Малахова
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