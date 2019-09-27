Картинки дня: 27 сентября 2019 года, пятница

В порту города Тромсе на севере Норвегии российский рыболовный траулер, на котором произошел пожар, затонул
В Париже продолжает свою работу Неделя высокой моды
Натали Портман в Лос-Анджелесе презентовала новый фильм со своим участием - «Бледная синяя точка»
В Бразилии, которой принадлежат 60% амазонской сельвы, пламя превратило в золу более 1,8 миллонов гектара леса. Семь из 26 штатов ввели чрезвычайное положение
Принц Гарри посетил Ботсвану в рамках визита в Африку
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон пообщался с фанатами в Сочи накануне российского этапа Гран-при Формулы-1
В Монте-Карло состоялся благотворительный гала-ужин Monte-Carlo Gala for the Global Ocean. Среди гостей блистала певица Гвен Стефани
В столице Мексики студенты устроили беспорядки. Они требуют расследования дела пятилетней давности Тогда пропали 43 участника студенческой демонстрации
20 человек погибли и 100 пострадали при землетрясении в Индонезии у берегов острова Амбон