Картинки дня: 28 сентября 2019 года, суббота

Необыкновенной красоты северное сияние наблюдается в небе над городом Ивало в Лапландии.
Верующие индусы собираются, чтобы выполнить Тарпану, религиозный ритуал на берегу реки Ганг в Калькутте, чтобы почтить души ушедших предков.
В Таллине прошла церемония, посвященная 25-й годовщине морской катастрофы, когда судно MS Estonia, перевозившее 803 пассажира и 186 членов экипажа, затонуло в Балтийском море.
В Нью-Дели (Индия) проходят акции протеста против запрета на продажу, импорт и производство электронных сигарет.
Французский альпинист Ален Робер по кличке «Человек-паук» взобрался на здание Skyper в немецком городе Франкфурт.
На автодроме в Сочи проходит этап Формулы-1, на снимке – Александр Албон из команды Red Bull's готовится к соревнованиям.
У Мертвого моря на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан проходят акции протеста против создания еврейских поселений.
Журавль зашел на избирательный участок в Кабуле, где проходят президентские выборы.
Парад автомобилей Trabant проходит перед посольством Германии в Праге по случаю 30-й годовщины массового побега немцев из Восточной Германии в 1989 году.