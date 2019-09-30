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Картинки дня: 30 сентября 2019 года, понедельник

Сотрудники государственного китайского Bank of China защищают стены здания пленкой во время очередной волны уличных протестов в Гонконге.

На проспекте Академика Сахарова в Москве прошел очередной митинг протеста несистемной оппозиции, собравший 20 тысяч человек.

Японские болельщицы выбрали австралийскую сборную для поддержки на домашнем Кубке мира по регби.

Финиш гонки ходоков на дистанции в 20 км на Чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.

Консервативная Австрийская народная партия во главе с экс-премьером Себастьяном Курцем одержала уверенную победу на парламентских выборах.

В Японии продолжаются упорные поединки Кубка мира по регби.

Сторонницы права женщин на аборт вышли протестовать на улицы Мехико, вооружившись пластмассовым оружием.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержал победу на российском этапе гонок "Формула 1" в Сочи.

Бойцы спецназа позируют с гостьей турнира по киберспорту в Киеве.
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