Картинки дня: 1 октября 2019 года, вторник

Си Цзиньпин приветствует участников и гостей парада в Пекине.
В Пекине прошел грандиозный парад по случаю 70-летия КНР.
Франция простилась с экс-президентом страны Жаком Шираком.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро демонстрирует фальшивые снимки, предоставленные колумбийским генералом в ООН для доказательства связи властей Венесуэлы и наркомафии.
На родине Махатмы Ганди отметили 150-летие со дня рождения национального лидера Индии.
Борис Джонсон приветствует спикера на съезде консервативной партии Великобритании в Манчестере.
Польская прыгунья в высоту Камила Лицвинко гипнотизирует планку после своей попытки на Чемпионате мира по легкой атлетике.
В Гаити полиция применила против протестующих, добивающихся отставки президента страны, слезоточивый газ и боевые патроны.
Актриса Рене Зеллвегер на европейской премьере фильма "Джуди" в дождливом Лондоне.