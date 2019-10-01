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Картинки дня: 1 октября 2019 года, вторник

Си Цзиньпин приветствует участников и гостей парада в Пекине.

В Пекине прошел грандиозный парад по случаю 70-летия КНР.

Франция простилась с экс-президентом страны Жаком Шираком.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро демонстрирует фальшивые снимки, предоставленные колумбийским генералом в ООН для доказательства связи властей Венесуэлы и наркомафии.

На родине Махатмы Ганди отметили 150-летие со дня рождения национального лидера Индии.

Борис Джонсон приветствует спикера на съезде консервативной партии Великобритании в Манчестере.

Польская прыгунья в высоту Камила Лицвинко гипнотизирует планку после своей попытки на Чемпионате мира по легкой атлетике.

В Гаити полиция применила против протестующих, добивающихся отставки президента страны, слезоточивый газ и боевые патроны.

Актриса Рене Зеллвегер на европейской премьере фильма "Джуди" в дождливом Лондоне.
Новости 24
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