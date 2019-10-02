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Картинки дня: 2 октября 2019 года, среда

Московский «Локомотив» проиграл дома мадридскому «Атлетико» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Националисты провели митинги в украинской столице после того, как делегация страны подписала "формулу Штайнмайера" на переговорах контактной группы по Донбассу.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве.

На саммите ЕАЭС в Ереване Вадимир Путин провел двустороннюю встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани.

Новый образец стрит-арта на улицах Ставрополя.

Годовщину образования КНР в Гонконге встретили новой вспышкой антиправительственных митингов.

В Лондоне открылся официальный магазин работ знаменитого художника Бэнкси.

В Париже новую коллекцию представил модный дом Louis Vitton.

Турецкий атлет Озкан Балтачи во время попытке в секторе для метания молота на Чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.
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