Картинки дня: 2 октября 2019 года, среда

Московский «Локомотив» проиграл дома мадридскому «Атлетико» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Националисты провели митинги в украинской столице после того, как делегация страны подписала "формулу Штайнмайера" на переговорах контактной группы по Донбассу.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве.
На саммите ЕАЭС в Ереване Вадимир Путин провел двустороннюю встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани.
Новый образец стрит-арта на улицах Ставрополя.
Годовщину образования КНР в Гонконге встретили новой вспышкой антиправительственных митингов.
В Лондоне открылся официальный магазин работ знаменитого художника Бэнкси.
В Париже новую коллекцию представил модный дом Louis Vitton.
Турецкий атлет Озкан Балтачи во время попытке в секторе для метания молота на Чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.