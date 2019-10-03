Картинки дня: 23 октября 2019 года, четверг

Дональд Трамп отвечает на вопрос об импичменте во время общения с журналистами в Белом доме.

В матче группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" дома обыграл "Бенфику" со счетом 3:1.

Посол США в России Джон Хантсман посетил в СИЗО "Лефортово" американца Пола Уилана, обвиняемого Россией в шпионаже.

В Киеве продолжаются митинги против подписания властями "Плана Штайнмайера".

Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".

Регбисты из Новой Зеландии исполняют традиционный танец перед началом игры против канадцев на Кубке мира.

Финиш забега на 110 метров с барьерами на Чемпионате мира по легкой атлетике.

В столице Ирака ввели комендантский час из-за антиправительственных митингов.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо тренируется в боксерском ринге во время предвыборного посещения Монреаля.