Картинки дня: 4 октября 2019 года, пятница

Экологические активисты, выступающие за принятие срочных мер по борьбе с глобальным потеплением, облили здание Министерства финансов в Лондоне искусственной кровью.
Проживающие в Израиле арабы вышли на демонстрацию против бездействия полиции в арабских районах страны.
В Гонконге продолжаются стычки протестующих с силами полиции.
Участница антиправительственных беспорядков в Багдаде пробегает мимо дымящихся шин.
Дрон с флагом Нагорно-Карабахской Республики стал причиной временной остановки матча в Люксембурге между местным «Дюделанжем» и клубом «Карабах» из Азербайджана.
Любитель вейпа принимает участие в пикете против нового закона, принятого в американском штате Массачусетс. Здесь на 4 месяца запретили продажу электронных сигарет из-за выявленных случаев смертельных заболеваний.
Туристы провожают закат в Красной поляне.
Сборная России в матче группового этапа Кубка мира по регби в Японии проиграла ирландцам со счётом 0:35.
Десятиборцы после финиша забега на 1.5 км на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.