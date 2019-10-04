Картинки дня: 4 октября 2019 года, пятница

Экологические активисты, выступающие за принятие срочных мер по борьбе с глобальным потеплением, облили здание Министерства финансов в Лондоне искусственной кровью.

Проживающие в Израиле арабы вышли на демонстрацию против бездействия полиции в арабских районах страны.

В Гонконге продолжаются стычки протестующих с силами полиции.

Участница антиправительственных беспорядков в Багдаде пробегает мимо дымящихся шин.

Дрон с флагом Нагорно-Карабахской Республики стал причиной временной остановки матча в Люксембурге между местным «Дюделанжем» и клубом «Карабах» из Азербайджана.

Любитель вейпа принимает участие в пикете против нового закона, принятого в американском штате Массачусетс. Здесь на 4 месяца запретили продажу электронных сигарет из-за выявленных случаев смертельных заболеваний.

Туристы провожают закат в Красной поляне.

Сборная России в матче группового этапа Кубка мира по регби в Японии проиграла ирландцам со счётом 0:35.

Десятиборцы после финиша забега на 1.5 км на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.