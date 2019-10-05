Картинки дня: 5 октября 2019 года, суббота

В парке дикой природы в Шотландии на свет появились котята леопарда
Scorpions тряхнули стариной на фестивале Rock in Rio
Священник в храме в Мексике благословляет гуся, по случаю Дня защиты животных
Количество лесных пожаров в Амазонии выросло до самого высокого уровня с 2010 года
В Эквадоре введено чрезвычайное положение из-за протестов против решения правительства об урезании субсидий на топливо
Швейцарские Альпы уже покрылись снегом
Самолёт Ан-12 совершил аварийную посадку подо Львовом, не долетев 1,5 км до аэропорта. На борту было восемь человек, пятеро из них погибли
Во время встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко и президента Украины Владимира Зеленского белорусский лидер оговорился и нечаянно назвал Украину Россией
Премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев с двухдневным визитом побывал на Кубе