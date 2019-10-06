Картинки дня: 6 октября 2019 года, воскресенье

Женская сборная России квалифицировалась в финал чемпионата мира по спортивной гимнастике в командном многоборье. Соревнования проходят в немецком Штутгарте

В Афинах антивоенная демонстрация, приуроченная к визиту госсекретаря США, обернулась беспорядками. Майк Помпео приехал заключить новое соглашение о сотрудничестве в обороне

Президент Эквадора заявил, что власти не намерены пересматривать решение об отмене субсидий на бензин, несмотря на массовые протесты в стране

Сборная Новой Зеландии по регби на чемпионате мира исполнила национальный танец перед игрой с Намибией

В Индии отмечают религиозный праздник в честь богини-матери Дурги

Из-за бесконечных протестов в Гонконге начались проблемы с продуктами

Российский теннисист Карен Хачанов в полуфинале турнира в Пекине проиграл австрийцу Доминику Тиму

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время визита на Кубу дал интервью Сергею Брилеву для программы «Вести в субботу»

Четыре человека пострадало при взрыве трансформатора на пивном фестивале «Октоберфест» в городе Хантингтон-Бич вблизи Лос-Анджелеса