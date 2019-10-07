Картинки дня: 7 октября 2019 года, понедельник

Накануне своего дня рождения президент Владимир Путин традиционно отправился в тайгу. Как сообщили в Кремле, глава государства проведет праздник на природе в кругу близких людей

Самое знаменитое парижское кабаре «Мулен Руж» отмечает 130-летний юбилей

В Киеве прошла самая массовая акция протеста со времен победы Евромайдана в 2014 году. Недовольные предложенной для урегулирования в Донбассе «формулой Штайнмайера», собрались на центральной площади города

Российские гимнасты захватили лидерство после первого дня квалификации на чемпионате мира в Штутгарте

В Луганске прошел военный парад и показательные выступления в честь пятилетия Народной милиции ЛНР

Лондонская полиция задержала за минувшие выходные 21 экоактивиста из движения Extinction Rebellion за нарушения во время проведения акций протеста

Паром с греческого острова Лесбос отплыл в это воскресенье с 570-ю мигрантами на борту. До этого нелегалы жили в лагере для мигрантов Мориа. В настоящий момент в лагере, рассчитанном на 3 тысячи человек, по факту живут 13 тысяч

В Лос-Анджелесе состоялся первый показ новой мультипликационной экранизации истории о семейке Адамс

Шторм разыгрался у берегов Севастополя