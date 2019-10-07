Фотогалереи
Картинки дня: 7 октября 2019 года, понедельник

Накануне своего дня рождения президент Владимир Путин традиционно отправился в тайгу. Как сообщили в Кремле, глава государства проведет праздник на природе в кругу близких людей

Самое знаменитое парижское кабаре «Мулен Руж» отмечает 130-летний юбилей

В Киеве прошла самая массовая акция протеста со времен победы Евромайдана в 2014 году. Недовольные предложенной для урегулирования в Донбассе «формулой Штайнмайера», собрались на центральной площади города

Российские гимнасты захватили лидерство после первого дня квалификации на чемпионате мира в Штутгарте

В Луганске прошел военный парад и показательные выступления в честь пятилетия Народной милиции ЛНР

Лондонская полиция задержала за минувшие выходные 21 экоактивиста из движения Extinction Rebellion за нарушения во время проведения акций протеста

Паром с греческого острова Лесбос отплыл в это воскресенье с 570-ю мигрантами на борту. До этого нелегалы жили в лагере для мигрантов Мориа. В настоящий момент в лагере, рассчитанном на 3 тысячи человек, по факту живут 13 тысяч

В Лос-Анджелесе состоялся первый показ новой мультипликационной экранизации истории о семейке Адамс

Шторм разыгрался у берегов Севастополя
Новости 24
Картина "Мона Лиза" вернулась на свое обычное место в Лувре
«Мне даже не стыдно»: Американка придумала способ успокоить дочерей и прославилась в Сети
Трамп: США пора выйти из "нелепых и бесконечных войн" в Сирии
Министр США: «Северный поток — 2» станет для Европы «сокрушительным ударом»
Эксперт объяснил почему США отказались поддерживать Турцию во время спецоперации в Сирии
В Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве загорелся пассажирский автобус
Названы самые популярные пластические операции в России
В Кремле рассказали, сообщал ли Трамп Путину о своей позиции по делу Скрипалей
В Берлине экоактивисты перекрыли две площади
В Госдуме прокомментировали план США по «сдерживанию» России в Черноморском регионе
Минздрав допускает возможность запрета вейпов в России через два года
В Кремле считают неприемлемым задержание депутата Юмашевой в США
Украина переносит срок отвода военных на Донбассе
В России может появиться служба по декриминализации трансплантологии
Эксперт объяснил популярность автомата Калашникова за границей
В Госдуме заинтересовались идеей создания Всероссийской ассоциации автосервисов
Названы самые продаваемые интернет-товары в России
Правительство утвердило долю мигрантов в отраслях экономики
Эксперт прокомментировал американские заявления о количестве российских танков
Украинская прокуратура возбудила дело о «похищении» Саакашвили из ресторана
Эксперт прокомментировал план США по «сдерживанию» России в Черноморском регионе
Минобороны погасит ипотеку погибших военных единым платежом
«Никогда не угрожал женщине»: Люк Бессон отрицает обвинения в изнасиловании
Больше всего в прививках уверены молодежь и пенсионеры