Картинки дня: 8 октября 2019 года, вторник

Анджелина Джоли появилась на премьере фильма "Малефисента: Владычица тьмы" в Риме. Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливо
В Эквадоре протестные акции, вызванные решением отменить топливные субсидии, не прекращаются уже шестой день
В Германии в городе Лимбург-ан-дер-Лан мужчина угнал грузовик у местного железнодорожного вокзала и направил ее в припаркованные машины. Пострадали десять человек. Большинство из них госпитализировано
В Индии прошел восьмой заключительный день празднование Дурга-пуджи — торжества в честь богини-матери
Российский теннисист Андрей Рублев выиграл у хорвата Борны Чорича в первом раунде турнира ATP в Шанхае
В США опровергли информацию о выводе всех своих войск из Сирии
В Белоруссии наступил сезон сбора клюквы
Уилл Смит в Лос-Анджелесе представил новый фильм со своим участием «Гемини»
Глава МИД РФ Сергей Лавров, впервые за последние пять лет прибыл с визитом в Ирак