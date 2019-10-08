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Картинки дня: 8 октября 2019 года, вторник

Анджелина Джоли появилась на премьере фильма "Малефисента: Владычица тьмы" в Риме. Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливо

В Эквадоре протестные акции, вызванные решением отменить топливные субсидии, не прекращаются уже шестой день

В Германии в городе Лимбург-ан-дер-Лан мужчина угнал грузовик у местного железнодорожного вокзала и направил ее в припаркованные машины. Пострадали десять человек. Большинство из них госпитализировано

В Индии прошел восьмой заключительный день празднование Дурга-пуджи — торжества в честь богини-матери

Российский теннисист Андрей Рублев выиграл у хорвата Борны Чорича в первом раунде турнира ATP в Шанхае

В США опровергли информацию о выводе всех своих войск из Сирии

В Белоруссии наступил сезон сбора клюквы

Уилл Смит в Лос-Анджелесе представил новый фильм со своим участием «Гемини»

Глава МИД РФ Сергей Лавров, впервые за последние пять лет прибыл с визитом в Ирак
Новости 24
США не уведомляли Россию о выводе войск из Сирии
Трамп и Зеленский не стали поздравлять Путина с днем рождения
Роструд напомнил россиян о длинных выходных в ноябре
С 2020 года в России туалеты на вокзалах станут бесплатными
Басманный суд продлил домашний арест Майкла Калви
Новым директором ФСИН стал Александр Калашников
СК арестовал обвиняемого в убийстве студентки Бауманки
Глава СПЧ потребовал, чтобы Тегеран немедленно освободил задержанную журналистку Юлию Юзик
Лукашенко рассказал о намерении Зеленского решить конфликт в Донбассе
Названы лауреаты нобелевской премии по физике за 2019 год
Лучано Спаллети не возглавит «Милан» из-за «Интера»
В России нелегальный рынок такси за последние два года вырос на 35%
Песков: слова Трампа о желании поладить с РФ расходятся с действиями
Риелторы опровергли рост цен на квартиры в новостройках
В Госдуме прокомментировали слова спецпредставителя ОБСЕ о связях России и Крыма