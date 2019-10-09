Картинки дня: 9 октября 2019 года, среда

Ким и Кортни Кардашян посетили мемориальный комплекс Цицернакаберд в Ереване, посвященный жертвам Геноцида армян 1915 года

В Лос-Анджелесе прошел юбилейный показ фильма "Прирожденные убийцы", по случаю 25-летия картины, на котором присутствовали исполнители главных ролей Вуди Харрельсон и Джульетт Льюис и режиссер Оливер Стоун

Тушу китовой акулы выбросило на берег в Западной Суматре в Индонезии

Женская сборная России по спортивной гимнастике завоевала серебряную медаль в командном турнире на Чемпионате мира-2019 в Штутгарте

На Красной площади в Москве проходит фестиваль «Золотая осень»

Лидер КНДР посетил ферму, расположенную на территории воинской части. Ким Чен Ын не появлялся на публике почти месяц

Правительство Эквадора вместе с президентом сбежали из столицы страны. Толчком к началу массовых протестов послужило решение отменить субсидии на бензин и дизель, что привело к резкому росту цен на топливо

В Москву пришла "золотая" осень

В Киеве открылась выставка «Оружие и безопасность»