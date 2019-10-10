Картинки дня: 10 октября 2019 года, четверг

Сборная России стала первой национальной командой в истории Кубка мира по регби, уступивший два матча подряд без голов. Накануне отечественные спортсмены уступили сборной Шотландии со счетом 0:61

Около 500 пожарных борются с огнем в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра

Российские гимнасты впервые стали чемпионами мира в многоборье. Последняя победа отечественной спортивной гимнастики датируется 1991 годом, тогда мужская команда СССР стала чемпионом

Президент Украины Владимир Зеленский решил пообщаться с представителями СМИ в необычном формате и устроил встречу в новом гастрономическом пространстве столицы страны — Kyiv Food Market

Полиция Германии сообщила о задержании подозреваемого в стрельбе у синагоги в городе Галле, в результате которой погибли два человека

Российская футбольная сборная проведет 10 октября отборочный матч с Шотландией в рамках квалификации чемпионата Европы 2020 года. Накануне на базе в Новогорске состоялась последняя тренировка перед игрой

Турецкая армия начала наземную часть операции "Источник мира" на севере Сирии. Она направлена против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана

Почти 450 человек пострадали в ходе протестов в Эквадоре. Беспорядки продолжаются уже несколько дней: 1 октября власти объявили об отмене субсидий на топливо, после чего на улицы вышли недовольные подобным решением таксисты

Украинская сторона под давлением националистов сорвала разведение войск на Донбассе