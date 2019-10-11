Россия разгромила Шотландию со счетом 4:0 в "Лужниках"
Россия разгромила Шотландию со счетом 4:0 в "Лужниках"
Россия разгромила Шотландию со счетом 4:0 в "Лужниках"
Россия разгромила Шотландию со счетом 4:0 в "Лужниках"
Россия разгромила Шотландию со счетом 4:0 в "Лужниках"
Россия разгромила Шотландию со счетом 4:0 в "Лужниках"
Россия разгромила Шотландию со счетом 4:0 в "Лужниках"
Россия разгромила Шотландию со счетом 4:0 в "Лужниках"
Россия разгромила Шотландию со счетом 4:0 в "Лужниках"
Россия разгромила Шотландию со счетом 4:0 в "Лужниках"
Россия разгромила Шотландию со счетом 4:0 в "Лужниках"
Россия разгромила Шотландию со счетом 4:0 в "Лужниках"
Россия разгромила Шотландию со счетом 4:0 в "Лужниках"
Россия разгромила Шотландию со счетом 4:0 в "Лужниках"
После убийства Лизы Киселевой в Саратове детский омбудсмен требует ужесточить наказание для виновников гибели детей