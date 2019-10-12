Картинки дня: 12 октября 2019 года, суббота

Солдаты испанского легиона маршируют со своим талисманом козой во время военного парада по случаю национального Дня Испании в Мадриде.

В Праге с государственными почестями похоронили чешского певца Карела Готта. На фото - его жена и дочери.

Японцы делают селфи на фоне приближающегося тайфуна Хагибис.

Китайские крестьяне в уезде Лицзян заготавливают бамбук для производства палочек для еды.

Пожарные сражаются с ветровым лесным пожаром в Калифорнии. Эвакуировано более 100 тысяч человек.

Испанская королева Летиция с принцессами Софией и Леонор принимают участие в военном параде по случаю национального Дня Испании в Мадриде.

Кенийский бегун Элиуд Кипчоге, обладатель мирового рекорда на марафонской дистанции, пересекает финишную черту и ставит новый рекорд, пробежав марафон менее чем за два часа на соревнованиях в Вене.

Активисты французского антиглобалистского движения Attac в знак протеста закрашивают черной краской фасад здания Total в деловом районе близ Парижа.

Сильные дожди, вызванные тайфуном Хагибис, затопляют жилой район в городе Исэ, центральная Япония.

Турецкие войска обстреляли сирийский город Рас-Аль-Айн в ходе военной операции.