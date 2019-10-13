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Картинки дня: 13 октября 2019 года, воскресенье
Американская гимнастка Симона Байлес завоевала пять золотых медалей на Чемпионате мира по гимнастике в Штутгарте, побив рекорд медалей чемпионата.

Художественная гимнастика-2019 Чемпионат мира по художественной гимнастике-Hanns-Martin-Schleyer-Halle, Штутгарт, Германия-13 октября 2019 Симона Билес из США празднует со своими пятью золотыми медалями, побив рекорд медалей чемпионата мира REUTERS/Wolfga

В итальянском городе Триеста стартует парусная регата Barcolana. Парусники ждут сигнала «Старт».

13 октября в США состоялся легендарный Чикагский марафон, один из самых престижных в мире. На фото - забег на инвалидных колясках во время Чикагского марафона.

Россиянин Никита Нагорный стал абсолютным чемпионом мира по спортивной гимнастике.

Курды, живущие в Ливане, топчут портрет президента Турции Тайипа Эрдогана во время акции протеста против военных действий Турции на северо-востоке Сирии.

Россиянин Даниил Медведев стал победителем турнира категории «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.

Игрок сборной Канады по регби Питер Нельсон и его товарищи по команде помогают жителям японского города Камайши убрать грязь из затопленного дома после тайфуна Хагибис.

Сторонник независимости Каталонии перекрыли движение на площади Испании в Барселоне во время протеста против предстоящего решения Верховного суда над лидерами движения за независимость.

Пробоина в доме от сирийского минометного снаряда в турецком пограничном городе Акчакале. Огонь был открыт в ответ на вторжение турецких войск на территорию Сирии.

На Гран-при Японии команда Mercedes досрочно завоевала титул чемпионов мира. Победу одержал пилот Валттери Боттас.
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