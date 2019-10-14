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Картинки дня: 14 октября 2019 года, понедельник

Баннер в руках российских футболистов после гостевой победы над Кипром в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу.

Американка Симона Байлз побила рекорд Виталия Щербо по числу медалей на чемпионатах мира по спортивной гимнастике.

Сборная команда Японии по регби сенсационно одолела шотландцев на домашнем чемпионате мира.

Российский теннисист Даниил Медведев завоевал свой четвертый титул в сезоне, победив на турнире в Шанхае.

Актриса Анна Пэкуин на премьере фильма Мартина Скорцезе "Ирландец" в Лондоне.

Экзитполы продемонстрировали победу правящей партии Ярослава Качиньского на выборах в Польше.

Лондонские курды вышли на митинг протеста против турецкой военной операции на севере Сирии.

Последствия морского тайфуна "Хагибис" в японской префектуре Нагано.

Противники Дональда Трампа встречают кортеж президента США в штате Вирджиния.
Новости 24
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