Картинки дня: 15 октября 2019 года, вторник

В ходе визита в Саудовскую Аравию президент России Владимир Путин подарил наследному принцу Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду изделие из бивня мамонта.
За кулисами Недели моды Мерседес-Бенц в Москве.
Сборная Украины обыграла дома португальцев и обеспечила себе выход на чемпионат Европы по футболу.
Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии выросло до 67 человек.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон привился от гриппа.
Королева Великобритании Елизавета II в тронной речи назвала брексит до 31 октября главным приоритетом правительства.
Флаг сирийской оппозиции подняли в городе Эт-Телль-эль-Абьяд на севере страны.
В Барселоне прошел массовый митинг сторонников независимости Каталонии.
Кучи мусора дымятся вдоль дороги в столице Ливии городе Триполи.