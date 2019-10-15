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Картинки дня: 15 октября 2019 года, вторник

В ходе визита в Саудовскую Аравию президент России Владимир Путин подарил наследному принцу Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду изделие из бивня мамонта.

За кулисами Недели моды Мерседес-Бенц в Москве.

Сборная Украины обыграла дома португальцев и обеспечила себе выход на чемпионат Европы по футболу.

Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии выросло до 67 человек.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон привился от гриппа.

Королева Великобритании Елизавета II в тронной речи назвала брексит до 31 октября главным приоритетом правительства.

Флаг сирийской оппозиции подняли в городе Эт-Телль-эль-Абьяд на севере страны.

В Барселоне прошел массовый митинг сторонников независимости Каталонии.

Кучи мусора дымятся вдоль дороги в столице Ливии городе Триполи.
Новости 24
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