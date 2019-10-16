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Картинки дня: 16 октября 2019 года, среда

В ходе своего визита в ОАЭ, президент России Владимир Путин подарил наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну белого кречета.

У стен посольства Турции в Киеве прошел пикет протеста против действий Анкары в отношении сирийских курдов.

В Москве простились с дважды Героем СССР летчиком-космонавтом Алексеем Леоновым.

Сторонники алжирской оппозиции провели массовое шествие в столице страны с требованием проведения президентских выборов уже в декабре этого года.

В немецком Франкфурте всё готово к открытию одной из крупнейших книжных выставок Европы.

В Барселоне продолжаются беспорядки, вызванные судебным приговором в отношении глав сепаратистов Каталонии.

Государственное новостное агентство Северной Кореи опубликовало фоторепортаж о конной прогулке Ким Чен Ына по заснеженным склонам горы Пэктусан.

Леопард шествует мимо слона в национальном парке Маасаи Маса, Кения.

Небо над столицей ОАЭ расчертили в цвета флага России в честь визита президента Владимира Путина.
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