Картинки дня: 16 октября 2019 года, среда

В ходе своего визита в ОАЭ, президент России Владимир Путин подарил наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну белого кречета.
У стен посольства Турции в Киеве прошел пикет протеста против действий Анкары в отношении сирийских курдов.
В Москве простились с дважды Героем СССР летчиком-космонавтом Алексеем Леоновым.
Сторонники алжирской оппозиции провели массовое шествие в столице страны с требованием проведения президентских выборов уже в декабре этого года.
В немецком Франкфурте всё готово к открытию одной из крупнейших книжных выставок Европы.
В Барселоне продолжаются беспорядки, вызванные судебным приговором в отношении глав сепаратистов Каталонии.
Государственное новостное агентство Северной Кореи опубликовало фоторепортаж о конной прогулке Ким Чен Ына по заснеженным склонам горы Пэктусан.
Леопард шествует мимо слона в национальном парке Маасаи Маса, Кения.
Небо над столицей ОАЭ расчертили в цвета флага России в честь визита президента Владимира Путина.