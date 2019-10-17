Картинки дня: 17 октября 2019 года, четверг

Президент Боливии Эво Моралес танцует во время предвыборного митинга своей кампании.
Сборная России стала по пляжному футболу стала серебряным призером Всемирных пляжных игр, уступив в финале бразильцам.
Патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» во время прохода пролива Босфор.
Цирковые трюки на площади Святого Петра в Ватикане перед началом еженедельной аудиенции папы римского.
В США состоялись теледебаты с участием главных кандидатов на президентский пост от демократической партии.
Африканские беженцы на борту спасательного судна у берегов Триполи.
В Барселоне продолжаются беспорядки, вызванные приговорами испанского суда в отношении лидеров борьбы за независимость Каталонии.
Герцогиня Кэмбриджская Кэтрин в окружении представительниц народности калаши, Пакистан.
Столб дыма над приграничным с Турцией сирийским городом Рас-аль-Аим.