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Картинки дня: 17 октября 2019 года, четверг

Президент Боливии Эво Моралес танцует во время предвыборного митинга своей кампании.

Сборная России стала по пляжному футболу стала серебряным призером Всемирных пляжных игр, уступив в финале бразильцам.

Патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» во время прохода пролива Босфор.

Цирковые трюки на площади Святого Петра в Ватикане перед началом еженедельной аудиенции папы римского.

В США состоялись теледебаты с участием главных кандидатов на президентский пост от демократической партии.

Африканские беженцы на борту спасательного судна у берегов Триполи.

В Барселоне продолжаются беспорядки, вызванные приговорами испанского суда в отношении лидеров борьбы за независимость Каталонии.

Герцогиня Кэмбриджская Кэтрин в окружении представительниц народности калаши, Пакистан.

Столб дыма над приграничным с Турцией сирийским городом Рас-аль-Аим.
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