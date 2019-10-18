Картинки дня: 18 октября 2019 года, пятница

Сторонники Дональда Трампа демонстрируют жест "еще четыре года" во время предвыборного митинга в Техасе.
Модель во время показа коллекции на Неделе моды в Москве.
Верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин посетил Национальный центр управления обороной.
Израильский полицейский отбивается от палестинцев во время протестов.
Жительница Боснии Зорика Реберик одержима красным цветом - в ее небольшом доме все предметы интерьера исключительно красные.
Бойцы сирийской оппозиции, поддерживаемые турецкими военными, на улицах города Таль Абад, север Сирии.
В ходе своего путешествия по Пакистану принц Уильям и герцогиня Кэмбриджская посетили детскую онкологическую больницу.
Вождь КНДР Ким Чен Ын ознакомился с тепличным хозяйством в городе Кэсон.
В Барселоне каждый вечер собираются тысячи сторонников независимой Каталонии в знак протеста против судебного приговора лидерам сепаратистов