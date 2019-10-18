Фотогалереи
Картинки дня: 18 октября 2019 года, пятница

Сторонники Дональда Трампа демонстрируют жест "еще четыре года" во время предвыборного митинга в Техасе.

Модель во время показа коллекции на Неделе моды в Москве.

Верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин посетил Национальный центр управления обороной.

Израильский полицейский отбивается от палестинцев во время протестов.

Жительница Боснии Зорика Реберик одержима красным цветом - в ее небольшом доме все предметы интерьера исключительно красные.

Бойцы сирийской оппозиции, поддерживаемые турецкими военными, на улицах города Таль Абад, север Сирии.

В ходе своего путешествия по Пакистану принц Уильям и герцогиня Кэмбриджская посетили детскую онкологическую больницу.

Вождь КНДР Ким Чен Ын ознакомился с тепличным хозяйством в городе Кэсон.

В Барселоне каждый вечер собираются тысячи сторонников независимой Каталонии в знак протеста против судебного приговора лидерам сепаратистов
Новости 24
Участников отбора на Евровидение-2020 от Украины не будут проверять на концертную деятельность в России
Украина приняла все законы по амнистии в рамках минских соглашений
В МИД России ответили на заявление губернатора Токио о марафоне на Курилах
Высокопоставленных полицейских из отдела «Дорогомилово» задержали за взятки
США вводит пошлины на европейские товары до 25 процентов
Эрдоган ответил в Twitter на слова Трампа о «спасении миллиона жизней в Сирии»
В Подмосковье бизнесмена похитили и связали ради 3 млн рублей
Украинский депутат попался на интимной переписке с мужчиной во время заседания Верховной Рады
"Погибшая" дочь спустя 30 лет вернулась к матери в облике мужчины
Аналитики выяснили, что россияне едят яиц больше нормы
National Interest определился с российским "оружием Судного дня"
Россия вынесла на рассмотрение ООН решение о переносе Генассамблеии из США в Вену или Женеву
Трамп заявил, что США и Италии культурно связаны со времен Древнего Рима
Члены наркокартеля отбили сына "Коротышки" у мексиканских силовиков
Роспотребнадзор планирует поэтапно запретить пластиковые пакеты
Горбачев рассказал о своем письме Путину
В администрации Трампа уточнили слова о приостановке военной помощи Украине