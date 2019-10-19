Картинки дня: 19 октября 2019 года, суббота

Сотрудники Берлинского зоопарка представили публике детенышей гигантской панды, появившихся на свет в конце лета

В последний день своего визита в Пакистан принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон посетили армейскую школу служебных собак

Более 180 человек пострадали в пятницу в Каталонии во время различных акций протеста сторонников независимости региона

Вот в такой праздничной атмосфере проходят выборы президента в Боливии

Неделя высокой моды проходит в эти дни в белорусской столице

Выступающие против повышения тарифов на проезд граждане в Чили подожгли несколько станций метро

Во время археологических работ близ города Луксор было найдено более двадцати деревянных саркофагов времен XVIII династии фараонов

В результате прорыва дамбы золотодобывающего прииска на реке Сейба в Красноярском крае погибли не менее 15 рабочих артели. Десятки человек получили травмы, около 15 пока считаются пропавшими без вести

Министерство обороны Турции заявило, что курды нарушили договорённости по перемирию в зоне безопасности на севере Сирии