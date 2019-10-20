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Картинки дня: 20 октября 2019 года, воскресенье

Принц Уильям и Кейт Миддлтон продолжают официальный визит в Пакистан. А в перерыве между переговорами даже успели поиграли в крикет

74-летняя Хелен Миррен блистала на премьере мини-сериала HBO "Екатерина Великая" в Лос-Анджелесе в королевском наряде

Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе. Еще одна россиянка Елизавета Туктамышева стала третьей

Власти Чили на фоне массовых протестов, вызванных повышением цен на проезд в метро, ввели комендантский час в ряде провинций

Под Луксором в Египте обнаружили крупный тайник с мумиями в расписных гробах

Полиция разогнала группы демонстрантов в Гонконге с помощью слезоточивого газа и спецмашин с водяными пушками

Глава правительства России Дмитрий Медведев принял участие в праздничных мероприятиях в Белграде, посвященных 75-летию освобождения города от нацистов

В результате всеобщей забастовки в Каталонии дальнобойщики перекрыли дороги во Францию и Андорру

За прошедшие сутки кинологи обследовали 2 тысячи квадратных метров в рамках поисково-спасательной операции на месте прорыва дамбы под Красноярском. На данный момент пропавшими без вести числятся шесть человек
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