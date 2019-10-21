Картинки дня: 21 октября 2019 года, понедельник

Две тысячи овец и коз прошлись по Мадриду. Животных перегоняют с северных пастбищ на более теплые южные через столицу Испании, находящуюся на древнем миграционном пути. Этой традиции уже более 600 лет
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