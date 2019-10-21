Картинки дня: 21 октября 2019 года, понедельник

Две тысячи овец и коз прошлись по Мадриду. Животных перегоняют с северных пастбищ на более теплые южные через столицу Испании, находящуюся на древнем миграционном пути. Этой традиции уже более 600 лет

Международный фестиваль воздушных змеев состоялся на острове Мальта

В Нью-Йорке прошел собачий карнавал

В ходе акций протеста против повышения стоимости билетов на метро в Чили задержали более тысячи человек

Вулкан Попокатепетль "проснулся" недалеко от мексиканской столицы

В Лондоне продолжаются акции экологов против изменения климата

Американская транспортная колонна из Северного Ирака въехала на территорию Сирии. Планируется, что они завершат эвакуацию военнослужащих США

Более 500 тонн нефти и загрязненного песка собрали волонтеры на пляжах северо-восточного региона Бразилии за последние три дня

Дмитрий Медведев закончил свой официальный визит в Сербию