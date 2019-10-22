Картинки дня: 22 октября 2019 года, вторник

Протесты в Барселоне продолжаются уже вторую неделю. Ущерб от них превысил 2,5 миллиона евро
Мурманская область уже покрылась снегом
Переброшенные из Сирии в Иракский Курдистан американские военнослужащие не получали разрешения остаться на его территории и должны будут покинуть ее
По меньшей мере 13 человек погибли в Чили во время беспорядков, продолжающихся с конца прошлой недели из-за отмены судсидий на проезд
Жители Евпатории кормят лебедей на пляже
Поставки самолетов компании Boeing во втором квартале 2019 года сократились в два раза, при этом не было продано ни одной модели 737 MAX, полеты которой запрещены. Невостребованные самолеты стоят на аэродроме Boeing в Сиэтле
Сильные ливни затопили Сомали
В Германии проходят испытания летающего такси Lilium
Император Японии Нарухито официально вступил на престол