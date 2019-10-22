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Картинки дня: 22 октября 2019 года, вторник

Протесты в Барселоне продолжаются уже вторую неделю. Ущерб от них превысил 2,5 миллиона евро

Мурманская область уже покрылась снегом

Переброшенные из Сирии в Иракский Курдистан американские военнослужащие не получали разрешения остаться на его территории и должны будут покинуть ее

По меньшей мере 13 человек погибли в Чили во время беспорядков, продолжающихся с конца прошлой недели из-за отмены судсидий на проезд

Жители Евпатории кормят лебедей на пляже

Поставки самолетов компании Boeing во втором квартале 2019 года сократились в два раза, при этом не было продано ни одной модели 737 MAX, полеты которой запрещены. Невостребованные самолеты стоят на аэродроме Boeing в Сиэтле

Сильные ливни затопили Сомали

В Германии проходят испытания летающего такси Lilium

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