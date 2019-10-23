Картинки дня: 23 октября 2019 года, среда

В Москве начала свою работу Неделя моды Moscow Fashion Week

В Чили снова проходят многотысячные акции протеста. Демонстранты требуют изменения социальной и экономической политики, а также отмены чрезвычайного положения и отвода военных, которые были привлечены к обеспечению порядка в городах

По меньшей мере 2 человека погибли в Италии в результате наводнений и оползней, вызванных ливневыми дождями

Ким Чен Ын осмотрел ряд объектов в туристической зоне Кымгансан и раскритиковал находящиеся там сооружения, построенные южнокорейской стороной. Взамен, по словам северокорейского лидера, будут построены современные учреждения

В Японии открылся, проходящий в этом году в 46-й раз, автосалон Tokyo Motor Show

Сразу в нескольких городах Германии дорожное движение парализовано из-за протестов фермеров. Они утверждают, что ужесточение мер защиты окружающей среды создаст трудности для ведения сельского хозяйства

Президент Сирии Башар Асад посетил фронт в провинции Идлиб и недавно освобожденный город Хубейт

В Сочи прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Переговоры длились более шести часов, и вылились в ряд решений, которые Владимир Путин назвал «судьбоносными»

Вооруженный мужчина угнал скорую и сбил несколько человек в норвежской столице