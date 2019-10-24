Картинки дня: 24 октября 2019 года, четверг

Toyota на автосалоне в Токио продемонстрировала готовую к серийному производству версию нового электромобиля Ultra-Compact BEV

Петербургский «Зенит» проиграл «РБ Лейпциг» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 1:2

В Каталонии один человек погиб и ещё двое пропали без вести в результате проливных дождей. Сразу несколько рек вышли из берегов, затопив города

Завершено строительство северного участка российско-китайского газопровода «Сила Сибири». С 1 декабря газопровод будет официально введен в эксплуатацию

В Сочи проходит первый в истории саммит Россия—Африка, совмещенный с российско-африканским экономическим форумом

В Великобритании в графстве Эссекс обнаружен рефрижератор, который перевозил 39 трупов

В Ставрополе прошли антитеррористические учения

В Австрийских Альпах открылись первые горнолыжные трассы. Пока правда с использованием искусственного снега

Российская военная полиция будет базироваться на господствующей высоте около сирийского города Кобани, который располагается в 2 км от границы с Турцией