Картинки дня: 25 октября 2019 года, пятница

Участница саммита "Россия-Африка" восхищена снайперской винтовкой от концерна "Калашников", представленной на выставке вооружения для участников форума
По меньшей мере, порядка 50 тысяч человек получили распоряжение об обязательной эвакуации из-за лесных пожаров в американской Калифорнии
Ирландский боец ММА Конор Макгрегор прилетел в Москву и провел пресс-конференцию, на которой пообещал провести бой в Москве
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил с инспекцией строящийся курорт в Яндоке. Он осмотрел санаторно-лечебные районы, горнолыжный курорт и спортивную зону
Золотая осень в Шотландии
В Чили не прекращаются многотысячные манифестации. Люди выходят на улицы, выражая несогласие с экономической политикой. Протесты сопровождаются грабежами и беспорядками
В Испании эксгумировали останки бывшего лидера страны Франсиско Франко. Труп извлекли из монументального комплекса «Долина павших» и на вертолёте доставили на кладбище Мингоррубио
Сергей Лавров прибыл в самый северный город Норвегии Киркенес, где проведет переговоры с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде
Президент РФ Владимир Путин в шутку пообещал поделиться зарплатой с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси, который выступил сопредседателем первого саммита Россия — Африка в Сочи