Картинки дня: 25 октября 2019 года, пятница

Участница саммита "Россия-Африка" восхищена снайперской винтовкой от концерна "Калашников", представленной на выставке вооружения для участников форума

По меньшей мере, порядка 50 тысяч человек получили распоряжение об обязательной эвакуации из-за лесных пожаров в американской Калифорнии

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор прилетел в Москву и провел пресс-конференцию, на которой пообещал провести бой в Москве

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил с инспекцией строящийся курорт в Яндоке. Он осмотрел санаторно-лечебные районы, горнолыжный курорт и спортивную зону

Золотая осень в Шотландии

В Чили не прекращаются многотысячные манифестации. Люди выходят на улицы, выражая несогласие с экономической политикой. Протесты сопровождаются грабежами и беспорядками

В Испании эксгумировали останки бывшего лидера страны Франсиско Франко. Труп извлекли из монументального комплекса «Долина павших» и на вертолёте доставили на кладбище Мингоррубио

Сергей Лавров прибыл в самый северный город Норвегии Киркенес, где проведет переговоры с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде

Президент РФ Владимир Путин в шутку пообещал поделиться зарплатой с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси, который выступил сопредседателем первого саммита Россия — Африка в Сочи