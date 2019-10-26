Картинки дня: 26 октября 2019 года, суббота

Россиянка Мария Бутина вернулась из американской тюрьмы на родину.
Российская фигуристка Александра Трусова во время выступления в короткой программе на международном конкурсе фигурного катания Skate Canada.
Австрийский теннисист Доминик Тим во время встречи с итальянцем Маттео Берреттини в полуфинале турнира ATP-500 в Вене.
Котенок породы мейн-кун на международной выставке домашних животных Zooexpo 2019 в Риге, Латвия.
Острый момент футбольного матча Премьер-лиги между командами «Манчестер Сити» и «Астон Вилла» на стадионе Etihad в городе Манчестер, Великобритания.
Демонстранты во время протеста против коррупции, отсутствия рабочих мест и плохого обслуживания подожгли здание Совета провинции Дивания, Ирак.
Забег на 5 км под названием Color Run прошел в парке Beijing Garden Expo в Пекине.
Соревнования мотогонщиков Gotland Grand National enduro в шведском аэропорту Тофта близ Висбю.
Модели представляют творения дизайнера Чжоу Цзиня на Неделе моды в Китае.