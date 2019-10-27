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Картинки дня: 27 октября 2019 года, воскресенье

В индийской провинции Джаму и Кашмир мусульмане проводят Черный день против засилья индуистов.

В турнире спортивных пар на соревнованиях Гран-при по фигурному катанию Skate Canada первое место завоевала российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Собаки считаются в Непале священными животными, умеющими общаться с богом смерти Йама. Во время фестиваля Тихар принято чествовать четвероногих друзей человека. Непальские полицейские приносят дары служебным собакам

Андреа Миньо из итальянской команды Mugen Race потерпел крушение в гонке Moto 3 в третий день Гран-При Австралии.

Волонтеры продолжают ликвидировать последствия крупного разлива нефти на побережье Бразилии, которая загрязнила около двух тысяч километров береговой линии, пострадали 200 пляжей и 12 природоохранных зон.

В Гонконге полиция при разгоне демонстрантов применила слезоточивый газ.

Власти отменили комендантский час в столице Чили.

В Барселоне продолжаются массовые акции протеста с призывом освободить из заключения лидеров независимости Каталонии.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил в Ростове-на-Дону кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы после реконструкции.
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