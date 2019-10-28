Картинки дня: 28 октября 2019 года, воскресенье

По итогам обработки 96 процентов избирательных протоколов на выборах в Аргентине побеждает кандидат от оппозиции Альберто Фернандес.

Священный обряд с коровой во время религиозного праздника в Катманду.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл провел службу в стенах отреставрированного Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы города Ростова-на-Дону.

Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем 18-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», состоявшегося в Мексике.

Пожарные тушат тлеющую виноградную лозу в Калифорнии.

Новости о ликвидации главы "Исламского государства" (организация запрещена в РФ) в одном из кафе столицы Ирака.

Стычка полицейских и протестующих в Гонконге.

Уличные бои в Багдаде, где антиправительственные митинги переросли в противостояние с полицией.

Россиянка Мария Бутина вернулась в Москву после 15 месяцев заключения в американской тюрьме.