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Картинки дня: 29 октября 2019 года, вторник

Перед началом матча главной лиги американского футбола в Хьюстоне.

Лесные пожары в Калифорнии стали причиной для эвакуации десятков тысяч человек.

В Боливии противостояние сторонников и противников президента Эво Моралеса переросло в уличные стычки.

Уличные беспорядки в столице Чили городе Сантьяго.

Коллекция дизайнера Хао Вэймин на неделе моды в Пекине.

Экс-премьер Великобритании Тереза Мэй покидает здание парламента в Лондоне.

Президент США Дональд Трамп приветствует собравшихся в аэропорту Чикаго.

Лагерь нелегальных мигрантов, депортированных из США в Мексику, у границы двух стран.

Баннер фанатов пражского футбольного клуба ПСЖ перед игрой с принципиальными соперниками из Марселя.
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