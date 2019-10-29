Картинки дня: 29 октября 2019 года, вторник
Перед началом матча главной лиги американского футбола в Хьюстоне.
Лесные пожары в Калифорнии стали причиной для эвакуации десятков тысяч человек.
В Боливии противостояние сторонников и противников президента Эво Моралеса переросло в уличные стычки.
Уличные беспорядки в столице Чили городе Сантьяго.
Коллекция дизайнера Хао Вэймин на неделе моды в Пекине.
Экс-премьер Великобритании Тереза Мэй покидает здание парламента в Лондоне.
Президент США Дональд Трамп приветствует собравшихся в аэропорту Чикаго.
Лагерь нелегальных мигрантов, депортированных из США в Мексику, у границы двух стран.
Баннер фанатов пражского футбольного клуба ПСЖ перед игрой с принципиальными соперниками из Марселя.